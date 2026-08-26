Москва26 авгВести.В итоговое собеседование по русскому языку внесены изменения. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
В ведомстве отметили ТАСС, что новая модель заданий была успешно апробирована в регионах РФ весной этого года.
Изменения внесены в итоговое собеседование по русскому языкуговорится в сообщении
Итоговое собеседование по русскому языку является устным экзаменом для учеников 9 классов, служащим допуском к ОГЭ.
Ранее в ведомстве сообщали, что усложнять задания в ЕГЭ в России не планируется.