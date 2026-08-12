В России не планируется усложнять содержание заданий на экзаменах

Рособрнадзор: усложнять задания ЕГЭ не планируется В России не планируется усложнять содержание заданий на экзаменах

Москва12 авг Вести.В России не планируется усложнять задания ЕГЭ. Об этом сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.

Ранее помощник президента России, председатель попечительского совета Российского научного фонда (РНФ) Андрей Фурсенко заявил, что надо менять ЕГЭ, поскольку растет количество выпускников, которые набирают максимальное количество баллов и не могут поступить на бюджетные места. По его мнению, более сложный экзамен поможет отсеять слабых абитуриентов и выделить ребят с серьезной базой знаний.

Однако в ведомстве не ставят задачу – усложнить содержание экзаменационных материалов в ближайшее время.

В ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы. По мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними уточнили в Рособрнадзоре

В ведомстве добавили, что результаты ЕГЭ должны позволить вузу разделить поступающих на группы по уровню их подготовки.