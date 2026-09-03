Кравцов заявил об отсутствии оснований для увеличения учебного года

Кравцов: основания для введения в школах "пятой четверти" отсутствуют Кравцов заявил об отсутствии оснований для увеличения учебного года

Москва3 сен Вести.В России нет оснований для введения "пятой четверти" или увеличения продолжительности учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

Изменения в организации учебного процесса должны учитывать последствия и быть обоснованными, отметил министр.

Оснований для увеличения учебного года или введения обязательной "пятой четверти" нет приводит ТАСС слова Кравцова

Школы могут менять федеральный календарный учебный график, адаптируя его под местный климат, региональные особенности и этнокультурные традиции, поскольку этот график задает лишь общие ориентиры, пояснил Кравцов.

Министр подчеркнул, что серьезных изменений в порядке сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нет.

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для России приоритетом в вопросах образования является создание условий для получения детьми качественных знаний.