Кравцов: никакого "выдавливания" школьников после 9 класса быть не может Кравцов заявил о недопустимости "выдавливания" учеников после 9 класса

Москва3 сен Вести.Никаких разговоров об искусственном "выдавливании" учеников из школ после окончания 9 класса быть не может. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Учебная программа полностью выстраивается в логике высказанной президентом позиции. Никакого искусственного "выдавливания" из школ быть не может - каждый ребенок имеет право на получение полного среднего общего образования сказал Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства

Ранее президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что учеников нельзя "насильно выдавливать" из школ после 9 класса, но необходимо создавать условия для подготовки и прививания интереса к нужным экономике специальностям.