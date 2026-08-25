Минпросвещения: все школьники имеют право на обучение после 9-го класса

Минпросвещения заявило о гарантии на обучение в 10-м классе для всех детей Минпросвещения: все школьники имеют право на обучение после 9-го класса

Москва25 авг Вести.Каждый выпускник девятого класса имеет право продолжить обучение после получения аттестата, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Если в школе, где ученик окончил девятый класс, нет свободных мест в десятом, региональные или муниципальные органы управления образованием должны предоставить ему возможность продолжить обучение в другом учебном заведении, уточнили ТАСС в министерстве.

Каждый ребенок, завершивший обучение в девятом классе и получивший аттестат об основном общем образовании, имеет право продолжить обучение на уровне среднего общего или среднего профессионального образования. Доступ к дальнейшему образованию должен быть обеспечен для всех выпускников девятых классов сообщили в ведомстве

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что индивидуальный отбор, а также вступительные испытания для поступления в 10-й класс допустимы лишь при зачислении на программы профильного обучения с углубленным изучением отдельных предметов.