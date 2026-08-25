Кравцов: испытания при поступлении в 10 класс допустимы для профильных программ

В Минпросвещения рассказали, когда допустимы испытания при переходе в 10 класс Кравцов: испытания при поступлении в 10 класс допустимы для профильных программ

Москва25 авг Вести.Индивидуальный отбор и вступительные испытания для поступления в 10-й класс допустимы лишь при зачислении на программы профильного обучения с углубленным изучением отдельных предметов. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что школы имеют право на реализацию обучения по профилю.

При этом образовательные организации вправе реализовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов и проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления на такие программы. Если ученик успешно прошел установленные испытания, ему не может быть отказано в зачислении сказал Кравцов

По словам министра, которые приводит ТАСС, процедура отбора в профильные классы не должна препятствовать получению образования. Если ребенок не поступил в профильный класс, ему нельзя отказывать в продолжении обучения.