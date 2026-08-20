Минпросвещения: 9-классники, не прошедшие ГИА, могут получить профессию Не сдавшие ГИА выпускники 9-х классов смогут бесплатно пройти профобучение

Москва20 авг Вести.Выпускники 9-х классов, которые не сдали государственную итоговую аттестацию, могут бесплатно получить рабочую профессию. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, передает ТАСС.

Выпускники девятых классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов говорится в сообщении

Обучение организуется на базе колледжей, техникумов и учебных центров. Перечень профессий определяют региональные органы власти, учитывая потребности местного рынка труда.

Кроме этого, у девятиклассников сохраняется возможность продолжить освоение программы основного общего образования.