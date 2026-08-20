Москва20 авгВести.Выпускники 9-х классов, которые не сдали государственную итоговую аттестацию, могут бесплатно получить рабочую профессию. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, передает ТАСС.
Выпускники девятых классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетовговорится в сообщении
Обучение организуется на базе колледжей, техникумов и учебных центров. Перечень профессий определяют региональные органы власти, учитывая потребности местного рынка труда.
Кроме этого, у девятиклассников сохраняется возможность продолжить освоение программы основного общего образования.