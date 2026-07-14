Обучать рабочим профессиям не сдавших ОГЭ начнут в Подмосковье в октябре

Не сдавшие ОГЭ подмосковные школьники смогут получить рабочую профессию Обучать рабочим профессиям не сдавших ОГЭ начнут в Подмосковье в октябре

Москва14 июл Вести.Девятиклассники из Московской области, которые на сдали ОГЭ, в октябре смогут пойти учиться на рабочие специальности бесплатно, сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

С октября в Московской области будет организовано профессиональное обучение для школьников, которые не сдали ОГЭ после девятого класса. Мособлдумой был принят закон, в соответствии с которым такие ребята смогут бесплатно обучиться востребованной рабочей профессии, пока готовятся к пересдаче рассказал он

По словам парламентария, обучение будет добровольным и не освободит школьника от обязанности пересдать ОГЭ.