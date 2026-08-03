РАНХиГС: все больше девятиклассников выбирают колледжи вместо школы Школьники массово идут в колледжи, но избегают рабочих специальностей

Москва3 авг Вести.Доля российских девятиклассников, поступающих в 10-й класс, снизилась до 43,5%, в то время как выбор в пользу среднего профессионального образования (СПО) вырос до 48,4%. Согласно исследованию РАНХиГС, с 2022 года колледжи и техникумы привлекают больше выпускников 9-х классов, чем старшие классы школ.

Однако этот тренд не помогает справиться с кадровым дефицитом на рынке труда. Большинство поступающих в СПО выбирают программы подготовки специалистов среднего звена, тогда как спрос на квалифицированные рабочие специальности (сварщиков, слесарей, сантехников) остаётся незакрытым.

Реформа 2014 года, объединившая начальное и среднее профобразование, не смогла повысить престиж синеворотничковых профессий, из-за чего проблема нехватки рабочих кадров в российской экономике продолжает усугубляться, пишет РБК.