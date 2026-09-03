Путин заявил, что учеников после 9 класса нельзя насильно "выдавливать" из школ Путин: нельзя насильно "выдавливать" школьников после 9 класса

Москва3 сен Вести.Школьников, окончивших 9 класс, нельзя насильно "выдавливать", однако необходимо создавать условия для подготовки и прививания интереса к нужным экономике специальностям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

В ходе заседания российский лидер прокомментировал жалобы о том, что российских школьников "выдавливают" из 10-11 классов.

Наиболее востребовано сейчас в Москве, да и по всей экономике - высококлассные специалисты среднего уровня и высококлассные рабочие. … Это то, что нужно сейчас. И, ну конечно, нельзя насильственно выдавливать, нужно условия создавать сказал Путин

26 августа в пресс-службе Минобрнауки заявили, что полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года.