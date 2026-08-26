Минобрнауки: переход на новую модель высшего образования завершится через 3 года

Стали известны сроки перехода на новую модель высшего образования Минобрнауки: переход на новую модель высшего образования завершится через 3 года

Москва26 авг Вести.Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В интервью РИА Новости представители ведомства уточнили, что по отдельным специальностям процесс перехода начнется только с 2027 года.

Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года говорится в заявлении Минобрнауки

Ранее в российских вузах завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета.