Москва26 авгВести.Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
В интервью РИА Новости представители ведомства уточнили, что по отдельным специальностям процесс перехода начнется только с 2027 года.
Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три годаговорится в заявлении Минобрнауки
Ранее в российских вузах завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета.