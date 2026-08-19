В вузах РФ завершился прием заявлений на бюджет

В российских вузах завершился прием заявлений на бюджет В вузах РФ завершился прием заявлений на бюджет

Москва19 авг Вести.В российских вузах завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета. Об этом сообщили в секретариате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

В российских университетах завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета говорится в сообщении

Уточняется, что документы в ходе нынешней приемной кампании подали порядка 1,2 млн абитуриентов.

При этом 94% заявлений поступили через сервис "Поступление в вуз онлайн". По словам Чернышенко, это на 21% больше, чем годом ранее.

Зампред правительства также отметил, что в ходе приемной кампании 2026/2027 учебного года растет интерес абитуриентов к естественно-научным, математическим и инженерным направлениям.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что приемная кампания на бюджетные места по программам магистратуры завершится 20 сентября.