Путин пообещал обсудить с Собяниным вопросы обучения в школах после 9 класса

Путин обсудит с Собяниным проблемы с обучением в школах Москвы после 9 класса Путин пообещал обсудить с Собяниным вопросы обучения в школах после 9 класса

Москва3 сен Вести.Президенту России Владимиру Путину рассказали на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) о проблемах с приемом в московские школы после 9 класса. Глава государства пообещал поговорить с мэром столицы Сергеем Собяниным на этот счет.

Жалуются на школы? Первый раз слышу... Вы сказали, что в Москве жалуются... Я с Собяниным поговорю, он должен обратить внимание на те моменты, которые вызывают какую-то критику со стороны граждан сказал он

Российский лидер также отметил, что система школьного образования в Москве – это эталон, к которому должны стремиться остальные регионы России, даже несмотря на наличие каких-то ошибок и недоработок, которые всегда есть.

Кроме того, Путин указал на недопустимость "выдавливания" школьников по окончании 9 класса.