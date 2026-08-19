Москва19 авгВести.Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал серьезно отнестись к программе "Кадры для экономики будущего", которая разработана для должностных лиц, которые отвечают за кадровое обеспечение регионов и отраслей, за их адаптацию к технологическим изменениям.
Ну это не игрушки, поверьте, честное слово. В этом есть смыслсказал Путин
Глава государства также поручил администрации проанализировать ситуацию с участием сотрудников в работе с современными технологиями и рассмотреть возможность принятия конкретных мер в отношении тех, кто игнорирует такую работу или относится к ней формально.
Если человек не ходит, неинтересно ему, ну он никуда, значит, не стремится. Амбиций нетотметил Путин
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в MAX, что разработки и технологии столичных компаний востребованы по всей России.