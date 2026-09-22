Путин назвал распространение ИИ большим вызовом в сфере инфокоммуникаций Путин: распространение ИИ стало серьезным вызовом в сфере инфокоммуникаций

Москва22 сен Вести.Быстрое распространение технологий ИИ стало серьезным вызовом в сфере информационной коммуникации, заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент РФ отметил необходимость создания в этой связи новых стандартов и правил, обеспечивающих защиту и конфиденциальность данных, а также повышение эффективности противодействия цифровым рискам.

Сегодня одним из серьезных вызовов в сфере инфокоммуникаций является стремительное распространение технологий искусственного интеллекта и связанных с ним угроз отметил Путин в приветствии участникам и гостям форума "Диалог о фейках 4.0", которое зачитал гендиректор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов

Ранее российский лидер задался вопросом, не приведет ли развитие ИИ к разделению общества на интеллектуальную элиту и "нажимающих кнопочки".