Москва30 сенВести.Кадровые проекты для участников и ветеранов специальной военной операции, включая федеральную программу "Время героев" и ее региональные аналоги, доказали свою эффективность и должны развиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами российских регионов по видеосвязи.
Кадровые проекты для участников и ветеранов специальной военной операции уже доказали свою эффективностьсказал Путин
Президент подчеркнул, что дальнейшее развитие таких проектов должно проходить при активном содействии региональных властей и руководителей субъектов России.
Ранее заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков в разговоре с ИС "Вести" сообщил о том, что планируется проработка вопроса интеграции участников спецоперации в мирную жизнь.