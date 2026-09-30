Путин призвал развивать кадровые проекты для ветеранов СВО Путин: кадровые проекты для участников и ветеранов СВО доказали эффективность

Москва30 сен Вести.Кадровые проекты для участников и ветеранов специальной военной операции, включая федеральную программу "Время героев" и ее региональные аналоги, доказали свою эффективность и должны развиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами российских регионов по видеосвязи.

Кадровые проекты для участников и ветеранов специальной военной операции уже доказали свою эффективность сказал Путин

Президент подчеркнул, что дальнейшее развитие таких проектов должно проходить при активном содействии региональных властей и руководителей субъектов России.

Ранее заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков в разговоре с ИС "Вести" сообщил о том, что планируется проработка вопроса интеграции участников спецоперации в мирную жизнь.