Москва30 сен Вести.Система с мерами поддержки для бойцов СВО уже создана и работает, однако ее нужно и дальше совершенствовать, указал президент РФ Владимир Путин. Такое заявление он сделал во время выступления на первом заседании Госдумы IX созыва.

Глава государства отметил, что депутаты высшего представительного органа власти страны призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости. Как пояснил Путин, речь идет о повышении обороноспособности РФ, а также о том, чтобы "сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи".

В предыдущем созыве система таких мер в целом уже создана, нужно и дальше ее совершенствовать сказал Путин

Также во время своего выступления глава государства заявил, что в фокусе депутатов Госдумы всегда должна быть задача по повышению качества и уровня жизни россиян. Президент страны отметил, что речь идет о занятости, здравоохранении, образовании, экологии и культуре.