Путин назвал задачу, которая всегда должна быть в фокусе внимания депутатов Путин: задача повышения уровня жизни россиян должна быть в фокусе внимания ГД

Москва30 сен Вести.Российский президент Владимир Путин назвал повышение качества и уровня жизни россиян задачей, которая всегда должна быть в фокусе депутатов Госдумы (ГД). Такое заявление глава российского государства сделал на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва.

В фокусе вашего внимания всегда должна быть задача повышения уровня и качества жизни наших граждан. Это занятость, здравоохранение, образование, экология и культура. Все, что важно для человека. Ведь именно … исполнения… запросов общества, наказов избирателей определяют эффективность власти, включая и законодательные органы сказал российский лидер

По словам Путина, при этом миссия депутатов – не только в принятии законов. Как сказал президент РФ, долг каждого депутата заключается в том, чтобы постоянно находиться на связи с избирателями, знать о происходящем, понимать нужды людей и быстро давать реакцию на них, а также "добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов". Путин уточнил, что речь идет о том, чтобы "быть действительно народными представителями".