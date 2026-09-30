Путин: российский народ не запугать и не сломить никому

Путин подчеркнул несгибаемость российского народа Путин: российский народ не запугать и не сломить никому

Москва30 сен Вести.Российский народ невозможно сломить или запугать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на первом заседании нового созыва Государственной думы.

Он назвал символичным, что в день воссоединения регионов Донбасса и Новороссии с Россией к работе в нижней палаты парламента впервые приступают депутаты от четырех новых субъектов Федерации.

Их избиратели, которые пришли на участки для голосования, не испугались обстрелов и угроз, подтвердили свой исторический выбор. И вновь доказали, что наш народ не сломить и не запугать никому сказал Путин

30 сентября открылось первое заседание Госдумы IX созыва. Спикером нижней палаты парламента вновь избран Вячеслав Володин.