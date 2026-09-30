Путин указал депутатам Госдумы на необходимость сделать все для победы России

Путин призвал депутатов сделать все для победы России Путин указал депутатам Госдумы на необходимость сделать все для победы России

Москва30 сен Вести.Президент России Владимир Путин в среду, 30 сентября, прибыл на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва и обозначил перед парламентариями главные задачи.

Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи заявил Путин на заседании

В своем выступлении глава государства также поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия". "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ - 37, ЛДПР - 23, "Новые люди" - 19, "Справедливая Россия" - 17. Также места в Госдуме по результатам выборов в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца и представитель партии "Родина".