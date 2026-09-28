Путин: "Единая Россия" упрочила лидерство, теперь ее ответственность еще выше Путин: "Единая Россия" упрочила лидерство, теперь ее ответственность еще выше

Москва28 сен Вести."Единая Россия" по итогам прошедших выборов упрочила свое лидерство, но теперь на ней лежит еще большая ответственность. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители пяти политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца. "Единая Россия" по итогам получила 349 мандатов в Госдуме из 450.

По итогам выборов "Единая Россия" упрочила свою лидерство. А это значит, что ответственность за ход, за динамику законодательного процесса, за общий результат станет еще выше сказал глава государства

Он отметил, что предвыборная кампания прошла достойно, показала высокий уровень зрелости политической культуры в стране, а парламентские партии должны оправдать доверие россиян своей работой.