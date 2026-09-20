Медведев: "Единая Россия" достойно выступила на выборах в Госдуму

Медведев заявил, что "Единая Россия" выступила на выборах в Госдуму достойно Медведев: "Единая Россия" достойно выступила на выборах в Госдуму

Москва20 сен Вести.Партия "Единая Россия" добилась достойных результатов на выборах в Госдуму. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Они (результаты выборов – прим. ред.) свидетельствуют о том, что партия "Единая Россия" выступила достойно сказал Медведев в ситуационном центре партии

Председатель ЕР подчеркнул, что россияне сохраняют доверие к партии и считают возможным доверить ей и дальше управление Россией на самых разных уровнях государственной власти.

По последним данным, "Единая Россия" набирает более 57% по итогам обработки более 17% протоколов.

Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Николай Булаев заявил, что Россия успешно справляется с DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России, и соперники этим не удовлетворены.