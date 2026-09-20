Собянин: позиции ЕР по итогам выборов в Госдуму существенно укрепляются

Собянин заявил, что позиции "Единой России" существенно укрепляются Собянин: позиции ЕР по итогам выборов в Госдуму существенно укрепляются

Москва20 сен Вести.Позиции "Единой России" (ЕР) по итогам выборов в Госдуму существенно укрепляются. Об этом заявил мэр Москвы, член высшего совета партии Сергей Собянин на видеоконференции с регионами о предварительных итогах голосования.

Собянин входит в первую пятерку федерального списка кандидатов от "Единой России". По его словам, работа партии продолжится на основе тысяч пожеланий и наказов избирателей.

Позиция "Единой России" существенно укрепляется сказал Собянин

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партия добилась достойных результатов на выборах в Госдуму.

"Единая Россия" набирает более 57% по итогам обработки более 17% протоколов.