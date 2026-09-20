Медведев: Россия справится с нынешним вызовом и победит

Медведев заявил, что Россия справится с брошенным ей вызовом и победит Медведев: Россия справится с нынешним вызовом и победит

Москва20 сен Вести.Россия справится с брошенным ей вызовом и одержит победу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Заявление прозвучало во время видеоконференции с регионами, посвященной предварительным итогам единого дня голосования - 2026.

Противник предпринял титанические усилия, чтобы испортить выборы в РФ, но это лишь сплотило россиян. Россия справится с тем вызовом, который ей брошен, и победит, в этом нет никаких сомнений подчеркнул Медведев

Ранее Медведев сообщил, что явка на выборах депутатов Госдумы, по предварительным данным, достигла почти 57%.