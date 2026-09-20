Москва20 сенВести.Россия справится с брошенным ей вызовом и одержит победу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Заявление прозвучало во время видеоконференции с регионами, посвященной предварительным итогам единого дня голосования - 2026.
Противник предпринял титанические усилия, чтобы испортить выборы в РФ, но это лишь сплотило россиян. Россия справится с тем вызовом, который ей брошен, и победит, в этом нет никаких сомненийподчеркнул Медведев
Ранее Медведев сообщил, что явка на выборах депутатов Госдумы, по предварительным данным, достигла почти 57%.