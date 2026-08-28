Россия одержит победу и в горячей, и в экономической войнах, уверен Медведев Медведев: горячая и экономическая войны закончатся победой России

Москва28 авг Вести.Россия одержит победу как в горячей войне, так и в экономической. Об этом заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе выступления на Фестивале новых медиа.

По словам политика, в настоящий момент идут три войны.

Первые войны закончатся нашей победой: настоящая, горячая война, и экономическая. Никаких сомнений быть не может. Что касается третьей, информационной войны, - это бесконечная история сказал Медведев

Он подчеркнул, что противоборство в информационной сфере длится столько же, сколько существует человечество.

Ранее Медведев заявил, что Россия рассчитывает одержать победу в специальной военной операции в "видимой перспективе".