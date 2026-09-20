Медведев оценил проведение выборов в регионах у линии боевого соприкосновения Медведев: избирательный марафон проведен на достойном уровне

Москва20 сен Вести.Выборы в России, в том числе в регионах, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения, были проведены на достойном уровне. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В воскресенье вечером он провел совещание с региональными отделениями партии, посвященное предварительным итогам Единого дня голосования - 2026.

В ряде случаев, особенно в регионах наших, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения, [голосование] было связано с риском для жизни подчеркнул Медведев

Политик указал, что "были и трагедии", но избирательный марафон оценил как проведенный на достойном уровне.

Он также поблагодарил россиян, принявших участие в голосовании. Кроме того, Медведев выразил благодарность всем, кто обеспечивал проведение выборов.

20 сентября в России завершилось голосование на выборах в Госдуму. Выборы проходили с 18 сентября.