В России завершилось голосование на выборах в Госдуму

В России завершилось трехдневное голосование В России завершилось голосование на выборах в Госдуму

Москва20 сен Вести.Выборы в Государственную Думу девятого созыва на территории России завершились.

По данным ЦИК, на момент закрытия всех участков в заключительный день голосования явка составляла 56,66%.

Согласно данным экзитпол ВЦИОМ, "Единая Россия" набирает 49,4% голосов, у КПРФ — 14,2% по федеральному округу, у ЛДПР — 10,7%, у "Новых людей" — 9,7%, у "Справедливой России" — 6,6%. Таким образом, пятипроцентный барьер преодолели пять партий.

Голосование стартовало 18 сентября, длилось три дня и завершилось в воскресенье, 20 сентября. Вместе с выборами в Госдуму проходили и другие совмещенные кампании.