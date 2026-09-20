ИНСОМАР: "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 52,8%

ИНСОМАР: ЕР набирает на выборах в Госдуму 52,8% ИНСОМАР: "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 52,8%

Москва20 сен Вести."Единая Россия" на выборах в Госдуму девятого созыва получает 52,8% голосов избирателей, следует из данных экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков) компании ИНСОМАР.

Все участки для голосования закрылись в России в 21.00 по московскому времени.

Также из данных экзитпола следует, что КПРФ набирает 14,8%, результат ЛДПР - 9,9%, партия "Новые люди" набирает 8,6%, "Справедливая Россия" - 5,5%.

По данным ЦИК, на момент закрытия всех участков в заключительный день голосования явка составляла 56,66%. Как сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, окончательные итоги выборов ЦИК подведет не раньше пятницы, 25 сентября.

Этот период необходим для тщательного подсчета голосов, отметила Памфилова. Кроме того, это время нужно для выполнения всех процедур, которые предусмотрены законодательством.