ЦИК: после обработки 35,07% голосов лидирует партия "Единая Россия" с 57,39%

ЦИК России опубликовал итоги выборов в Госдуму после обработки 35,07% протоколов ЦИК: после обработки 35,07% голосов лидирует партия "Единая Россия" с 57,39%

Москва21 сен Вести.Партия "Единая Россия" после подсчета 35,07% бюллетеней набирает 57,39% голосов и лидирует на выборах депутатов Государственной думы, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Второе место занимает Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) с результатом 13,78%.

Далее распределение голосов выглядит следующим образом: ЛДПР – 9,06%; "Новые люди" – 7,97%, "Справедливая Россия" – 5,21%.

Эти политические партии преодолевают пятипроцентный барьер, необходимый для получения представительства в Госдуме нового созыва.

Партия пенсионеров предварительно набирает 2,16%, партия "Зеленые" – 1,03%, партия "Коммунисты России" – 0,90%, "Родина" – 0,67%, "Партия прямой демократии" – 0,32%​​​.

Итоги голосования продолжают уточняться по мере обработки данных с избирательных участков, для голосования, которые закрылись на территории России в воскресенье, 20 сентября, в 21.00 по московскому времени.