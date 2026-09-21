Москва21 сенВести.Партия "Единая Россия" после подсчета 35,07% бюллетеней набирает 57,39% голосов и лидирует на выборах депутатов Государственной думы, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
Второе место занимает Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) с результатом 13,78%.
Далее распределение голосов выглядит следующим образом: ЛДПР – 9,06%; "Новые люди" – 7,97%, "Справедливая Россия" – 5,21%.
Эти политические партии преодолевают пятипроцентный барьер, необходимый для получения представительства в Госдуме нового созыва.
Партия пенсионеров предварительно набирает 2,16%, партия "Зеленые" – 1,03%, партия "Коммунисты России" – 0,90%, "Родина" – 0,67%, "Партия прямой демократии" – 0,32%.
Итоги голосования продолжают уточняться по мере обработки данных с избирательных участков, для голосования, которые закрылись на территории России в воскресенье, 20 сентября, в 21.00 по московскому времени.