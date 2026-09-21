"Единая Россия" лидирует на выборах после обработки 41,04% протоколов ЦИК: "Единая Россия" набирает 57,26% после обработки 41,04% протоколов

Москва21 сен Вести.Партия "Единая Россия" набирает 57,26% голосов на выборах депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу после обработки 41,04% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Второе место занимает Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) с результатом 13,84% голосов. В Госдуму, преодолев пятипроцентный барьер, также проходят ЛДПР - 9,09%, "Новые люди" - 7,97% и "Справедливая Россия" - 5,22%.

Выборы в Госдуму РФ прошли в России с 18 по 20 сентября. Итоги голосования продолжают уточняться по мере обработки данных с избирательных участков, которые уже закрылись на территории России.