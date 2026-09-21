"Единая Россия" лидирует после обработки более половины протоколов ЦИК: "Единая Россия" лидирует после обработки 50,03% протоколов, набирая 57,87%

Москва21 сен Вести.Партия "Единая Россия" набирает 57,87% голосов на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу после обработки п 50,03% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Второе место у КПРФ (13,79%), на третьем - ЛДПР (8,80%). В Госдуму, преодолев пятипроцентный барьер, также проходят "Новые люди" (7,86%) и "Справедливая Россия" (5,11%).

Голосование на выборах стартовало 18 сентября и завершилось 20 сентября.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что более подробная информация о предварительных результатах выборов будет представлена 21 сентября в 11.00 мск.