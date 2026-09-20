Пять партий преодолели барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам Экзитпол ВЦИОМ показал прохождение в Госдуму пяти партий

Москва20 сен Вести.Предварительно, пять партий преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в Государственную думу по партийным спискам. Об этом следует из экзитпола от аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно данным центра, "Единая Россия" получает 49,4% голосов. У КПРФ — 14,2%, у ЛДПР — 10,7%, у "Новых людей" — 9,7%, у "Справедливой России" — 6,6%.

Пятипроцентный барьер, таким образом, преодолели пять партий. ВЦИОМ опирался на данные 1755 участков в 69 регионах, были опрошены 266 354 человека.

Свой экзитпол провел и Институт социального маркетинга (ИНСОМАР). По его результатам, "Единая Россия" набрала 50,8%, КПРФ — 14,8%, ЛДПР — 9,9%, "Новые люди" — 8,6%, "Справедливая Россия" — 5,5%.

Голосование на выборах стартовало 18 сентября и завершилось 20 сентября.