Москва20 сенВести.Предварительно, пять партий преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в Государственную думу по партийным спискам. Об этом следует из экзитпола от аналитического центра ВЦИОМ.
Согласно данным центра, "Единая Россия" получает 49,4% голосов. У КПРФ — 14,2%, у ЛДПР — 10,7%, у "Новых людей" — 9,7%, у "Справедливой России" — 6,6%.
Пятипроцентный барьер, таким образом, преодолели пять партий. ВЦИОМ опирался на данные 1755 участков в 69 регионах, были опрошены 266 354 человека.
Свой экзитпол провел и Институт социального маркетинга (ИНСОМАР). По его результатам, "Единая Россия" набрала 50,8%, КПРФ — 14,8%, ЛДПР — 9,9%, "Новые люди" — 8,6%, "Справедливая Россия" — 5,5%.
Голосование на выборах стартовало 18 сентября и завершилось 20 сентября.