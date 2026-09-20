Явка на выборах в Госдуму превысила 50% Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 50%

Москва20 сен Вести.Явка на выборах депутатов Государственной думы составила более 50%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

На момент 13:40 мск 20 сентября явка составляет 50,46%.

К началу заключительного дня голосования явка составляла 44,75% и продолжил расти относительно ровным темпом.

Показатель учитывает голосование по федеральному и одномандатным избирательным округам. В общую явку также включены результаты досрочного голосования.

Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. Жителям страны предстоит выбрать 450 парламентариев, из которых 225 — по федеральным партийным спискам и ещё 225 — по одномандатным округам.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах-2026 проходит в 33 субъектах РФ, причем Москва использует собственную систему онлайн-голосования, а остальные регионы - федеральную платформу.

Ранее сообщалось, что в онлайн голосовании приняли участие президент России Владимир Путин и глава правительства РФ Михаил Мишустин.