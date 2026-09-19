Москва19 сенВести.По итогам второго дня выборов в Госдуму России явка превысила 44%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
Уточняется, что процент проголосовавших актуален по состоянию на 21.00 мск.
Ход голосования по федеральному округу - 44,38%отмечается на сайте
Ранее сообщалось, что явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по состоянию на вечер субботы, 19 сентября составила 80%.
Выборы в Госдуму проходят в России с 18 по 20 сентября. Ранее в онлайн формате проголосовали президент страны Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин.