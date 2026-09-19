ЦИК: явка на выборы в Госдуму по итогам второго дня превысила 44%

По итогам второго дня голосования в России явка превысила 44% ЦИК: явка на выборы в Госдуму по итогам второго дня превысила 44%

Москва19 сен Вести.По итогам второго дня выборов в Госдуму России явка превысила 44%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Уточняется, что процент проголосовавших актуален по состоянию на 21.00 мск.

Ход голосования по федеральному округу - 44,38% отмечается на сайте

Ранее сообщалось, что явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по состоянию на вечер субботы, 19 сентября составила 80%.

Выборы в Госдуму проходят в России с 18 по 20 сентября. Ранее в онлайн формате проголосовали президент страны Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин.