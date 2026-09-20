Явка на выборах в Госдуму РФ составила 45% Явка на выборах в Госдуму составила 45% к утру третьего дня голосования

Москва20 сен Вести.Явка на выборы в Госдуму РФ девятого созыва к утру 20 сентября составила уже 45%. Об этом свидетельствуют данные прямой трансляции на сайте Центральной избирательной комиссии.

Почти 54% избирателей уже проголосовали в Приморском крае, 32% в Хабаровском, почти 54% в Белгородской области, 71% в Брянской, почти 61% в Воронежской, около 72% в Запорожской, 47% в Ивановской, 76% в Калининградской, 60% на Кузбассе, 47% в Ленобласти, 39% в Московской, 41% в Санкт-Петербурге. Также данные по явке в других регионах РФ представлены на сайте ЦИК.

По итогам второго дня голосования в России явка превысила 44%. Ранее сообщалось, что явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по состоянию на вечер субботы, 19 сентября составила 80%.