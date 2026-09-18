Москва18 сен Вести.Глава правительства РФ Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщается в официальном канале кабмина в MAX.

Мишустин воспользовался онлайн-форматом и проголосовал в своем рабочем кабинете.

Сегодня и еще в течение субботы и воскресенья по всей стране проходят выборы. Избиратели приходят на участки лично, или же пользуются возможностью выразить свое мнение в онлайне, в соответствующем сервисе. Участие в голосовании важно для всех, кто думает о будущем России, о благополучии детей, близких. Главное - ответственно подойти к реализации вашего избирательного права и принять участие в голосовании, тщательно выбирая тех, кто будет защищать интересы людей, работать в органах власти как на местах, так и в Государственной думе нового девятого созыва. Прошу всех принять участие в выборах, очно или онлайн, и сделать свой выбор