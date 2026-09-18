Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в Подмосковье

Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму в Московской области Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в Подмосковье

Москва18 сен Вести.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Государственной думы на избирательном участке в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Шойгу утром 18 сентября лично приехал на избирательный участок и проголосовал очно.

Шойгу утром лично приехал на избирательный участок в Московской области, где очно проголосовал, опустив избирательный бюллетень в урну сказано в сообщении

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин с помощью ДЭГ проголосовал на выборах в Госдуму.

Выборы в Госдуму проходят в России с 18 по 20 сентября. Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин также воспользовался возможностью проголосовать онлайн.