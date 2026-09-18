Посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов проголосовал на выборах в Госдуму

Посол России в Южной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму РФ Посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов проголосовал на выборах в Госдуму

Москва18 сен Вести.Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы. Как сообщила пресс-служба дипломатического представительства, голосование прошло на избирательном участке в Цхинвале.

На избирательном участке в Цхинвале на выборах в Госдуму России проголосовал посол России в Южной Осетии говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Ранее Кулахметов отметил, что граждане РФ, проживающие в Южной Осетии активно участвуют в выборах в Госдуму. Одновременно в республике проходят выборы президента.