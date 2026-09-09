Россияне из Эстонии смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ на границе

Проживающие в Эстонии россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму Россияне из Эстонии смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ на границе

Москва9 сен Вести.Граждане России, проживающие в Эстонии, смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы на избирательном участке в посольстве РФ в Таллине, а также на дополнительных участках в приграничных с Эстонией российских регионах. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Таллине.

Решение об организации дополнительных возможностей для голосования приняла Центральная избирательная комиссия с учетом численности российской диаспоры в Эстонии.

Для граждан Российской Федерации будет открыт избирательный участок в посольстве в Таллине. С учетом численности диаспоры в Эстонии, ЦИК России принято решение об организации дополнительных возможностей для голосования в субъектах Российской Федерации в непосредственной близости от пунктов пропуска через российско-эстонскую границу сообщили в диппредставительстве

Таким образом, проживающие в Эстонии российские граждане смогут проголосовать как в Таллине, так и на территории России — на участках, которые будут организованы в непосредственной близости от российско-эстонской границы.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Соответствующее решение ранее принял президент России Владимир Путин.

Голосование пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.