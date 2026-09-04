МИД РФ: на выборах в Госдуму за рубежом будет открыто 319 участков в 152 странах

Для россиян за рубежом откроют 319 участков в 152 странах МИД РФ: на выборах в Госдуму за рубежом будет открыто 319 участков в 152 странах

Москва4 сен Вести.Российские граждане, находящиеся за пределами страны, смогут принять участие в предстоящих выборах депутатов Государственной Думы. Как сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, для голосования за рубежом будет организовано 319 избирательных участков в 152 государствах.

В российском дипломатическом ведомстве уточнили, что "на выборах депутатов Государственной Думы за границей будет открыто 319 участков в 152 странах". Адреса участков можно заблаговременно уточнить на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России или на электронных ресурсах соответствующих загранпредставительств.

Ранее сообщалось, что более 13,7 тыс. человек из регионов с военным положением проголосовали досрочно. Более 2,6 млн россиян подали заявление на голосование с помощью ДЭГ.