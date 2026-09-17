Памфилова: 10 пунктов голосования образуют на границе с Польшей и Прибалтикой

Десять пунктов голосования образуют на границе с четырьмя странами ЕС Памфилова: 10 пунктов голосования образуют на границе с Польшей и Прибалтикой

Москва17 сен Вести.На границах с Латвией, Литвой, Эстонией и Польшей будут организованы 10 избирательных участков, в которых живущие в этих странах россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Заявление было сделано в ходе выступления главы ЦИК с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.

Опираясь на имеющийся опыт 2024 года, для них будут оборудованы 10 пунктов голосования возле пограничных переходов сказал она

Памфилова уточнила, что на территории Калининградской области будут организованы четыре таких пункта, в Ленобласти – один специально оборудованный участок, в Псковской – пять пунктов. Живущие за границей россияне смогут приходить туда в течение всех трех дней выборов и оставить свой голос.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.