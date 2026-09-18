Москва18 сен Вести.Председатель правительства и временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов принял участие в голосовании на выборах главы республики. Как сообщает агентство Sputnik Южная Осетия, он проголосовал на избирательном участке № 20 в Дзауском районе.

Сегодня хорошая погода. Что касается выборов, я за то, чтобы победил наш народ — народ Южной Осетии. Спасибо вам обратился Камболов к журналистам после голосования

Избирательные участки по выборам президента Южной Осетии открылись в 08:00 по местному времени (совпадает с московским) и будут работать до 20:00. За пост главы республики борются четыре кандидата. Один из них — временно исполняющий обязанности главы республики Марат Камболов, выдвинутый инициативной группой избирателей. Его соперниками являются Казбек Кодоев (также выдвинут группой избирателей), Зураб Кокоев от партии "Единство" и Мурат Валиев от республиканской политической партии "Патриоты Алании".