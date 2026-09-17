И.о. президента Камболов назвал три необходимых фактора для жизни в Южной Осетии Камболов: Южной Осетии прежде всего нужны газ, электричество и дороги

Москва17 сен Вести.Южной Осетии нужен газ, электричество и дороги, эти вопросы власти решают в том числе обращаясь за помощью к России. Об этом рассказал исполняющий обязанности президента республики Марат Камболов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

главы Южной Осетии отметил, что Россия - стратегический союзник, гарант безопасности республики.

Могу рассказать, что нам вместе с российскими коллегами удалось изменить за последние два месяца. После моей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным мы активно начали прорабатывать вопросы газификации. Чтобы люди не уезжали, в первую очередь должен быть газ, электричество и другие элементарные необходимые условия, дорога. Всего этого нет. И мы решаем эти вопросы отметил Камболов

13 июля российский лидер встретился в Кремле с исполняющим обязанности президента Южной Осетии. Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы поддержать работу Марата Камболова во главе Южной Осетии.