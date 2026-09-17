Москва17 сенВести.Большинство жителей Южной Осетии связывают будущее республики с Россией, заявил исполняющий обязанности президента страны Марат Камболов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
По словам Камболова, многие из тех, кто покинули Южную Осетию, рассматривают возможность вернуться обратно на родину.
У тех, кто остался, главный вопрос - это свобода, признание и максимальное взаимодействие с Российской Федерацией. У нас граница с трех сторон с Грузией. И главное направление, куда народ настроен и смотрит - это, конечно, великая Россия. Более 90% наших граждан - это граждане Российской Федерации. Народ связывает будущее с Россиейотметил глава республики
Марат Камболов подчеркнул, что Россия - стратегический союзник, гарант безопасности Южной Осетии.