Москва17 сен Вести.Большинство жителей Южной Осетии связывают будущее республики с Россией, заявил исполняющий обязанности президента страны Марат Камболов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам Камболова, многие из тех, кто покинули Южную Осетию, рассматривают возможность вернуться обратно на родину.

У тех, кто остался, главный вопрос - это свобода, признание и максимальное взаимодействие с Российской Федерацией. У нас граница с трех сторон с Грузией. И главное направление, куда народ настроен и смотрит - это, конечно, великая Россия. Более 90% наших граждан - это граждане Российской Федерации. Народ связывает будущее с Россией