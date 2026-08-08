Глава Южной Осетии рассказал о задачах правительства в экономике Камболов: сельское хозяйство и туризм - приоритеты для Южной Осетии

Москва8 авг Вести.Перед новым правительством Южной Осетии стоят большие задачи в экономике, у республики хорошие возможности в области сельского хозяйства и туризма. Об этом заявил ИС "Вести" исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов.

Глава республики принял участие в памятных мероприятиях в Цхинвале, посвященных годовщине нападения Грузии на Южную Осетию 8 августа 2008 года.

Высокую цену Южная Осетия заплатила за свою свободу, за свою независимость. А сейчас у нового правительства большие задачи в области экономики. Мы совсем недавно провели аграрный форум. Будущее - за сельским хозяйством и за туризмом. В республике есть все возможности для этого, главное — нужно это правильно организовать сказал Марат Камболов

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию и на российских миротворцев. Россия встала на защиту граждан республики. В результате пятидневного военного конфликта погибло более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.