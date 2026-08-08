"Спасибо России и нашим защитникам": в Цхинвале вспомнили 8 августа 2008 года Жители Цхинвала вспомнили нападение Грузии на Южную Осетию 8 августа 2008 года

Москва8 авг Вести.В Цхинвале у мемориала "Защитникам Осетии" прошла траурная церемония, посвященная годовщине нападения Грузии на Южную Осетию. Жители столицы республики рассказали ИС "Вести" о пережитом тогда и о том, как важно помнить об этом сейчас.

8 августа - годовщина одного из самых ожесточенных военных конфликтов на территории бывшего Советского Союза. В этот день в 2008 году Грузия напала на Южную Осетию. Бомбардировки и обстрелы начались ночью, а к середине дня в Цинхивал вошли грузинские танки.

Траурная церемония, посвященная этой скорбной дате, прошла накануне вечером у мемориала "Защитникам Осетии". Там зажгли свечи и прошел концерт-реквием. На площади - портреты тех, кто отдал свои жизни за свободу республики. Жители Цхинвала вспоминают страшное начало грузинской агрессии.

В первые минуты - отчаяние, какая-то ситуация безысходности, но потом понемногу-понемногу пришло осознание. Спасибо России и спасибо нашим ребятам, которые отстояли. День очень траурный, тяжелый. Все сейчас помнят, скорбят рассказал один из участников церемонии

Одна из жительниц Цхинвала привела с собой внуков.

Я вот пришла сюда со своими внуками, и я им об этом рассказываю - что если мы это забудем, то это, безусловно, повторится еще не раз. Поэтому надо помнить, кто твой друг и кто твой враг поделилась она

В 2008 году российские войска вошли в Южную Осетию уже 9 августа. Стремительная операция по принуждению Грузии к миру закончилась через несколько дней.

Благодаря великой России мы с восьмого года одержали большую победу. Благодаря ей сейчас есть процветание, развивается республика рассказала еще одна из участниц траурных мероприятий

В Южной Осетии приспущены государственные флаги. Сегодня состоятся поминальные службы в храмах, к местам гибели защитников Цхинвала возложат цветы. Панихиду по погибшим жителям Южной Осетии отслужат и в Храме Христа Спасителя в Москве.