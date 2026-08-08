Москва8 авгВести.В Цхинвале у мемориала "Защитникам Осетии" прошла траурная церемония, посвященная годовщине нападения Грузии на Южную Осетию. Жители столицы республики рассказали ИС "Вести" о пережитом тогда и о том, как важно помнить об этом сейчас.
8 августа - годовщина одного из самых ожесточенных военных конфликтов на территории бывшего Советского Союза. В этот день в 2008 году Грузия напала на Южную Осетию. Бомбардировки и обстрелы начались ночью, а к середине дня в Цинхивал вошли грузинские танки.
Траурная церемония, посвященная этой скорбной дате, прошла накануне вечером у мемориала "Защитникам Осетии". Там зажгли свечи и прошел концерт-реквием. На площади - портреты тех, кто отдал свои жизни за свободу республики. Жители Цхинвала вспоминают страшное начало грузинской агрессии.
В первые минуты - отчаяние, какая-то ситуация безысходности, но потом понемногу-понемногу пришло осознание. Спасибо России и спасибо нашим ребятам, которые отстояли. День очень траурный, тяжелый. Все сейчас помнят, скорбятрассказал один из участников церемонии
Одна из жительниц Цхинвала привела с собой внуков.
Я вот пришла сюда со своими внуками, и я им об этом рассказываю - что если мы это забудем, то это, безусловно, повторится еще не раз. Поэтому надо помнить, кто твой друг и кто твой врагподелилась она
В 2008 году российские войска вошли в Южную Осетию уже 9 августа. Стремительная операция по принуждению Грузии к миру закончилась через несколько дней.
Благодаря великой России мы с восьмого года одержали большую победу. Благодаря ей сейчас есть процветание, развивается республикарассказала еще одна из участниц траурных мероприятий
В Южной Осетии приспущены государственные флаги. Сегодня состоятся поминальные службы в храмах, к местам гибели защитников Цхинвала возложат цветы. Панихиду по погибшим жителям Южной Осетии отслужат и в Храме Христа Спасителя в Москве.