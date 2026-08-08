МИД РФ заявило о попытках Запада втянуть Грузию в "кровавые авантюры" на Кавказе МИД России: Запад вновь пытается втянуть Грузию в "кровавые авантюры" на Кавказе

Москва8 авг Вести.Западные страны, украинские власти и грузинские радикальные политические силы пытаются втянуть Грузию в новые "кровавые авантюры" на Южном Кавказе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, приуроченном к 18-й годовщине событий августа 2008 года.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские силы начали военную операцию против Южной Осетии. Уточняется, что действия тогдашнего руководства Грузии привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и российских миротворцев.

Российская сторона отметила, что после конфликта Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии и продолжила оказывать республикам помощь в обеспечении безопасности и социально-экономическом развитии.

В МИД также призвали участников Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье активизировать работу по заключению соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой.

В ведомстве считают, что такие юридические обязательства должны стать гарантией недопущения повторения событий августа 2008 года. Москва также выступила за начало процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с последующей демаркацией.

Эти задачи приобретают особую значимость на фоне попыток западников, нацистского режима в Киеве и грузинских радикальных политических сил втянуть Тбилиси в новые кровавые авантюры на Южном Кавказе говорится в заявлении

Российская сторона также приветствовала заявления грузинского руководства о необходимости примирения с Абхазией и Южной Осетией и выразила готовность содействовать дальнейшему переговорному процессу.