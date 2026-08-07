Кокойты: Киев участвовал в первой гибридной войне Запада в Южной Осетии в 2008-м Кокойты: Украина была частью гибридной войны Запада в Южной Осетии в 2008-м

Москва7 авг Вести.Первая форма гибридной войны со стороны стран Запада была применена в ходе агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года, причем активное участие в этом принимала и Украина. Об этом в интервью ТАСС рассказал экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, который в 2008 году возглавлял республику.

Мы прекрасно знаем, что в 2008 году против Южной Осетии была не просто агрессия Грузии, а это была первая форма гибридной войны коллективного Запада против малочисленного осетинского народа. Но почему-то те, кто стояли за Грузией, не учли дух и стойкость нашего народа, и в этом был их главный просчет. Хочу отметить, что режиму [Михаила] Саакашвили тогда активно помогала Украина сказал Кокойты

По его словам, на стороне грузин воевали украинские подразделения, а бойцами Южной Осетии были уничтожены несколько диверсионных групп украинцев.