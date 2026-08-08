Москва8 авг Вести.Западная дипломатия как инструмент урегулирования политических кризисов полностью себя дискредитировала. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сравнивая роль Франции в урегулировании грузино-осетинского конфликта в 2008 году с нынешней политикой западных стран.

В своем канале MAX Медведев заявил, что в 2008 году тогдашний президент Франции Николя Саркози приехал в Москву, после чего состоялись прямые переговоры, которые позволили договориться о завершении конфликта.

Тогда Франция сыграла конструктивную роль в разрешении грузино-осетинского конфликта. Сегодня западная дипломатия как инструмент урегулирования политических кризисов полностью себя дискредитировала написал Дмитрий Медведев

В качестве примера он привел Минские соглашения. По его словам, Германия и Франция, выступавшие гарантами соглашений, вместо содействия их реализации способствовали подготовке Украины к дальнейшему вооруженному противостоянию.

Медведев также обвинил европейские страны в отказе от посреднической роли и переходе к поставкам вооружений, ультиматумам и проведению международных конференций без участия одной из сторон конфликта. По мнению Медведева, такая политика привела европейские страны к значительному экономическому и политическому ущербу.