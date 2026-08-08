Москва8 авг Вести.Мнение коллективного Запада не имеет принципиального значения для России, если речь идет о защите ее национальных интересов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в MAX.

По его словам, события августа 2008 года стали для России проверкой на прочность. Он отметил, что решение о защите Абхазии и Южной Осетии вызвало резкую реакцию западных стран, которые угрожали Москве изоляцией и последствиями.

Медведев заявил, что Россия "прошла достойно" эту проверку и обеспечила условия для развития Абхазии и Южной Осетии.

Если это так называемый коллективный Запад – США, Европа и отдельные малозначительные сателлиты, которые пытаются нанести России стратегическое поражение, – то на их мнение нам действительно плевать написал Медведев

При этом он подчеркнул, что Россия учитывает позицию других государств. В частности, он выделил Китай, Индию, страны Глобального Юга, государства БРИКС и партнеров по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам Медведева, Москва находится с ними в конструктивном диалоге, сохраняя ориентир на национальные интересы страны.